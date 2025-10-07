Partnerschaft mit Giga.Green
Redevco startet Solar-Offensive für 36 Standorte
Redevco und Giga.Green schließen eine strategische Partnerschaft für die Solarisierung von zunächst 36 Fachmarktzentren in Deutschland. Ziel ist eine direkte Versorgung mit grünem Strom per Onsite-PPA – inklusive CO₂-Einsparungen, Kostensicherheit und Nachhaltigkeitsfortschritt.
Die Standorte Kehl und Bad Aibling sind bereits installiert und stehen mit 1,5 MWp bzw. 0,6 MWp kurz vor dem Anschluss ans Netz. Ende September erfolgte der Baustart für den Standort Dortmund-Aplerbeck mit geplanten 3,1 MWp – weitere 35 Projekte sollen folgen. Mit dem erzeugten Strom soll direkt der Verbrauch der Mieter gedeckt werden. Durch den Abschluss von Onsite-PPA-Verträgen zur Stromabnahme wird diesen eine direkte und langfristige Versorgung der Standorte mit grünem Strom ermöglicht – ein entscheidender Beitrag zur planbaren Energiekostenreduktion und zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele.
„Mit dieser Rahmenvereinbarung mit GIGA.GREEN stärken wir gezielt und langfristig die energetische Ertüchtigung und Zukunftsfähigkeit unseres Portfolios. Am Ende steht ein Win-Win-Win für unsere Anleger, Mieter sowie die Umwelt. So leisten wir als Unternehmen auch einen Beitrag zur Energiewende und mehr Nachhaltigkeit“, erläutert Christoph Buck, Head of Asset Management RWP bei Redevco.
Ende September 2025 erfolgte der Baustart am Standort Dortmund-Aplerbeck. Allein hier sollen auf rund 14.000 m² Dachfläche über 3,1 MWp an Photovoltaik-Leistung installiert werden, wodurch sich CO₂-Einsparungen von mehr als 1.000 Tonnen pro Jahr erzielen lassen.