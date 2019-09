Redevco investiert am Südufer der Themse 78 Mio.

Redevco hat die Gewerbeflächen der gemischt genutzten Neuentwicklung „One Tower Bridge“ in London von der Berkely Group übernommen. Der Kaufpreis für die überwiegend an Gastronomiebetriebe vermieteten Einheiten wird mit 70 Millionen Britische Pfund (ca. 78 Millionen Euro) angegeben. Das Objekt, das darüber hinaus Wohnungen im absoluten Luxussegment enthält, befindet sich unmittelbar an dem UNESCO-Weltkulturerbe Tower Bridge. Lesen Sie hier mehr zum Deal...

.