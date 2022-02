Redevco holt Elsbeth Quispel als Head of Innovation

Elsbeth Quispel

Redevco hat Elsbeth Quispel mit dem heutigen Tag zum Head of Innovation ernannt. In der neu geschaffenen Position berichtet sie an Marrit Laning, die jüngst als Chief Strategy & Innovation Offi­cer in den Redevco-Vorstand berufen worden war. Quispel wird die PropTech- und allgemeine Innovations-Strategie des Unternehmens weiter vorantreiben.

Elsbeth Quispel kommt von Cushman & Wakefield in den Niederlanden, wo sie in den letzten fünf Jahren als Head of Real Estate Strategy & Innovation fungierte. Zuvor war sie als Head of Sustainability/Managing Director, ESG and Real Estate bei GRESB tätig.



„Wir freuen uns, Elsbeth Quispel an Bord zu haben“, so Marrit Laning. „Mit ihrer umfangreichen Erfahrung im Bereich Strategie und Innovation wird sie unsere Fähigkeiten zur Nutzung neuer Technologien und innovativer Konzepte ausbauen und Redevco dabei unterstützen, Städte zu nachhaltigeren und lebens­werteren Orten zu machen."



„Der Zeitpunkt für den Einstieg bei Redevco in dieser neu geschaffenen Funktion könnte nicht besser sein“, ist Elsbeth Quispel überzeugt. „Unsere Städte müssen digitaler und nachhaltiger werden, und wir möchten bei diesem Wandel eine wichtige Rolle spielen. Da mir sowohl Innovation als auch Nachhaltigkeit am Herzen liegen, freue ich mich darauf, mit den verschiedenen Redevco-Teams zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen wir den Wandel vorantreiben und an den Standorten, an denen das Unternehmen investiert ist, einen positiven Einfluss ausüben.“