Redevco gründet „NextGen Board”

Redevco hat einen „NextGen“-Vorstand mit acht Mitgliedern aus allen sechs europäischen Offices ins Leben gerufen, die verschiedene Funktionen innerhalb des Unternehmens repräsentieren. Zu den Hauptaufgaben gehören Ideenentwicklung und Innovation, Beratung und delegierte Entscheidungsfindung. Ziel ist es den Redevco-Vorstand mit einem frischen Blick bezüglich Vision, Mission, Strategie und Kultur des Unternehmens zu unterstützen.

„NextGen bietet eine Plattform für die jungen Talente in unserer Organisation. Wir haben acht Personen aus verschiedenen Funktionen, Kulturen und Standorten eingeladen, um neue Ideen und Perspektiven einzubringen, die unser Unternehmen jetzt und in den kommenden Jahrzehnten stärken werden“, erläutert Redevco-CEO Andrew Vaughan. „Als Vorstand wollen wir uns von unseren jüngeren Mitarbeitenden herausfordern lassen. Sie sollen kreative Lösungen, weniger traditionelle Ansichten und ihre persönlichen Erfahrungen einbringen. Unser NextGen Board ist die Stimme der Zukunft von Redevco.“



NextGen, dessen Mitglieder alle unter 35 Jahre alt sind, wird von Emma Taylor, Compliance and Governance Manager mit Sitz in London, geleitet. Die weiteren Mitglieder sind:

▪ Robin Visser, Corporate Communications Manager (Amsterdam)

▪ Ángel González, Project Manager (Madrid)

▪ Sören Bockem-Rozendaal, Business Controller (Düsseldorf)

▪ Benoît van Haare Hermeijer, Transaction Manager (Brüssel)

▪ Olivia de Potter, Development Manager (Brüssel)

▪ Wassila Falih, Business Controller (Paris)

▪ Gemma Barklie, Management Assistant (London)