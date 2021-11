Redevco gewinnt Edeka als Mieter im C&A-Gebäude in Nürnberg

Die Redevco Services Deutschland GmbH hat einen langfristigen Mietvertrag mit Edeka im C&A-Haus am Nürnberger Ludwigsplatz unterzeichnet. Der Lebensmitteleinzelhändler wird nach dem Abschluss umfassender Baumaßnahmen das Untergeschoss mit mehr als 2.900 m² beziehen. Die Eröffnung des Marktes neuester Generation ist für das 2. Halbjahr 2023 geplant.

