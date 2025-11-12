Redevco erwirbt Vimbuch Center Bühl mit 10.000 m²

Redevco hat zum 01. November 2025 das Vimbuch Center Bühl von der Machmeier Gruppe erworben. Das Asset in Bühl wird von Redevco für den von der Union Investment als KVG administrierten Spezial-AIF „Redos Einzelhandel Deutschland III“ gemanagt.

.

Bei dem Fachmarktzentrum handelt es sich um einen ehemaligen Real-Standort mit einer Mietfläche von rund 10.000 m². Die ursprünglich 1972 errichtete Liegenschaft wurde 2024/2025 umfassend revitalisiert und ist zu 100 Prozent sowie langfristig an insgesamt 14 Nutzer vermietet, darunter Rewe, Penny und Rossmann. Das rund 48.000 m² große Grundstück bietet zudem Platz für 430 Pkw-Stellplätze.



Die Immobilie in der Vimbucher Straße 75 profitiert von einer verkehrsseitig sehr günstigen Lage direkt an der Landesstraße L85 und nur drei Fahrminuten entfernt von der Autobahn A5. Damit umfasst das Einzugsgebiet sowohl überdurchschnittlich wohlhabende Teile Baden-Württembergs als auch Zielgruppen im 15 Fahrminuten entfernten Frankreich.



„Mit diesem Ankaufserfolg erweitern wir gezielt unser verwaltetes Portfolio um einen etablierten Nahversorgungsstandort mit erstklassiger Cashflow-Sicherheit. Die Lage ist in mehrfacher Hinsicht attraktiv für uns sowie unsere Partner auf Mieterseite. Das Areal verfügt über attraktive baurechtliche Voraussetzungen und ermöglicht uns so perspektivisch gemäß unserer Unternehmensmission langfristige Werte für Anleger wie die Menschen vor Ort zu schaffen“, erläutert Markus Haimerl, Director Transactions bei Redevco.



Auf Verkäuferseite waren Rieger Immobilien als Makler sowie Werkle Rechtsanwälte aktiv. Auf Käuferseite waren Noerr (rechtlich), EY (technische Due Diligence) sowie Terraplan (Umwelttechnik) mandatiert.