Redevco ernennt Rowan Verwoerd zum DACH-Chef

Redevco stellt sein Führungsteam in der DACH-Region neu auf: Rowan Verwoerd übernimmt zum 1. Oktober 2025 als Head of Asset & Transaction Management DACH sowie Country Head DACH. Damit wird er Teil der europäischen Managementgruppe. Seine wichtigste Aufgabe wird es sein, die Wachstumsstrategie des Unternehmens aktiv weiter voranzutreiben.

.

Verwoerd stieß bereits 2004 zu Redevco und durchlief verschiedene Management-Positionen, bevor er von 2011 bis 2017 als Vice President Operations für C&A China mehrere Jahre in Shanghai tätig war. 2017 kehrte er in leitender Funktion ins Portfolio Management nach Düsseldorf zurück.



Lars Heese scheidet nach acht Jahren aus dem Unternehmen aus. Unter seiner Führung wurde unter anderem die ehemalige Redos erfolgreich in den Redevco-Verbund integriert [wir berichteten].



„Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück. Besonders stolz bin ich auf das Team und die erreichten Meilensteine. Ich bin davon überzeugt, dass Rowan die Erfolgsstory von Redevco in der DACH-Region fortsetzt“, sagt Lars Heese.