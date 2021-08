Redevco ernennt Robbert Zoet zu, Head of Capital Raising

© Redevco

Vor dem Hintergrund seiner Wachstums- und Diversifizierungsstrategie hat Redevco, einer der größten privatwirtschaftlichen Immobilien-Investmentmanager in Europa, Robbert Zoet zum Head of Capital Raising ernannt. In der neu geschaffenen Position wird Zoet den Ausbau der Investorenbasis vorantreiben und eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Partnerschaften, einschließlich Joint Ventures, Club Deals und gepoolten Investmentvehikeln, spielen. Ab dem 16. August d. J. verstärkt er das Londoner Redevco-Team als Managing Director im Client & Fund Management und berichtet an Herman Jan Faber, der als Co-Head Client & Fund Management für externe Kunden und Business Development verantwortlich zeichnet.

Seine umfangreichen Erfahrungen und Kenntnisse der Kapitalmärkte sowie in den Bereichen Eigenkapitalbeschaffung und Fondsmanagement erwarb Zoet u. a. bei Unternehmen wie Lombard Odier, JP Morgan, Morgan Stanley und Fair Lead Partners. Zuletzt war er als Head of Capital Markets bei der Moorfield Group tätig.



Vor dem Hintergrund der Herausforderungen des großen „Retail Reset“, der Digitalisierung und weiterer langfristiger Markt-Megatrends, die durch die Covid-19-Pandemie noch beschleunigt werden, versucht sich Redevco seit geraumer Zeit zu einem „Urban Domain“-Spezialisten, der sektorübergreifend investiert, zu entwickeln. Im Rahmen dieser Strategie hat das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren 75 Prozent seiner Investitionen außerhalb des Modeeinzelhandels getätigt, und künftige Investitionen werden sich weitgehend auf gemischt genutzte städtische Standorte konzentrieren.