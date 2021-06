Redevco entwickelt Neubau in der Mönckebergstraße

Das C&A-Gebäude in der Mönckebergstraße wird abgerissen. An der prominenten Adresse plant Redevco einen zehngeschossigen Neubau mit rund 15.000 m². Während im Unter- und Erdgeschoss Retailflächen geplant sind, sollen in den oberen Etagen Hotelflächen einziehen.

Im Basement sowie im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss entstehen bis zu drei lichtdurchflutete Einzelhandelsflächen, die von der Mönckebergstraße zugänglich sind. Die Nutzungen für diese besonderen Einzelhandelsflächen werden das Angebot der Mönckebergstraße deutlich bereichern. Um die Verweildauer und die Aufenthaltsqualität am Standort zu verbessern, ist auch Gastronomie mit Außenfläche an der Ecke Bugenhagenstraße/Barkhof geplant. Ab der zweiten Etage werden zwei Hotelkonzepte realisiert, wobei das oberste Stockwerk inklusive einer spektakulären Dachterrasse mit Ausblick bis zum Hamburger Hafen für Gastronomie reserviert ist.



Um auch architektonisch dem außergewöhnlichen Standort gerecht zu werden, haben die Stadt Hamburg und Redevco seit August 2020 in enger Zusammenarbeit einen Architektenwettbewerb durchgeführt. Hierzu wurden insgesamt zehn internationale und nationale Architekturbüros eingeladen, fünf davon aus Hamburg. Am 25. Mai 2021 fand die finale Jurysitzung statt, bei der das Architekturbüro Sergison Bates Architects aus London mit dem ersten Preis gekürt wurde. Nach den Plänen der international tätigen Architekten soll in Anlehnung an die Nachbarschaft ein modernes Kontorhaus aus Backstein mit klaren, aber schwungvollen Proportionen entstehen, das den herausragenden Standort in Zukunft noch mehr aufwerten wird.



In puncto Nachhaltigkeit soll der Neubau als ein Net-Zero-Carbon-, also klimaneutralen Gebäude entwickelt werden, bei dem der Schwerpunkt auf einem intelligenten, nachhaltigen Energiekonzept und der Wiederverwertbarkeit von Rohstoffen liegt. Zur Erreichung dieses Ziels fallen der Materialität, der technischen Gebäudeausstattung sowie der Tragwerksplanung besondere Wichtigkeit zu.