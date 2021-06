Redevco baut C&A-Haus Hannover zur Multi-Tenant-Immobilie um

Die Redevco Services Deutschland GmbH entwickelt das von ihr verwaltete C&A-Gebäude in Hannover vom Single- zum Multi-Tenant-Objekt weiter. Das bislang von C&A exklusiv genutzte Gebäude wird zukünftig dm, Rewe und Woolworth als weitere Mieter beherbergen. Die jeweils langfristigen Verträge mit den genannten Unternehmen wurden bereits geschlossen. Die notwendigen Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen; die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

.