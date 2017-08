Redevco und Ares Management kaufen Mercado San Miguel in Madrid

Redevco Iberian Ventures, das Joint Venture von Redevco und Ares Management, hat die Markthalle Mercado San Miguel in Madrid von einem Konsortium privater spanischer Investoren erworben. Der Kaufpreis für den renommierten „Food-Tempel“ wird mit 70 Millionen Euro angegeben.

Die denkmalgeschützte Markthalle an der Plaza San Miguel im Herzen des historischen Zentrums ist eine bekannte Sehenswürdigkeit in der spanischen Haupt­stadt. Das aus Schmie­deeisen und Glas errichtete Gebäude verfügt über knapp 1.800 m² Fläche mit 30 hochwer­ti­gen Lebensmittel- und Delikatessenständen und 13 Restaurants. Der beliebte Anziehungspunkt für Fein­schmecker und Touristen ist vollvermietet und erfreut sich einer langen Warteliste an Miet­interessenten.



„Die Investition in den Mercado San Miguel spiegelt unsere Vision dazu wider, wie Einzelhandel sich entwickeln wird – nämlich weg von der reinen Kauftransaktion hin zu einem Erlebnis, das man genießt und teilt“, so Redevco-CEO Andrew Vaughan. „Dieses architektonische Juwel in unmittel­ba­rer Nachbarschaft zu Madrids Hauptattraktionen fungiert als Ankerpunkt sowohl für den Einkauf von Lebensmitteln als auch für den Genuss eines einzigartigen Gastronomieangebotes. Durch aktives Asset Management und Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Einkaufserlebnisses wollen wir die Performance des Objektes weiter steigern.“



„Neben seiner Top-Lage in einer der touristenreichsten Zonen von Madrid punktet der Mercado San Miguel als starke Marke in einem sich verändernden Einzelhandelsumfeld“, ergänzt Bill Benja­min, Partner bei Ares Management und Leiter der Ares Real Estate Group.



Bei dem Erwerb des Mercado San Miguel waren DLA Piper und KPMG für Redevo Iberian Ventures und Aguirre Newman sowie Freshfields für die Verkäufer beratend tätig.