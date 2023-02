Redbirck verkauft Wohn- und Geschäfshaus in Kulmbach

Der englische Investor Redbrick hat ein denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus in Kulmbach an einen privaten Investor veräußert. Die Liegenschaft wurde einst als Verwaltungssitz der EKU Erste Kulmbacher Actienbrauerei AG um 1900 errichtet und in den 80er Jahren umfangreich saniert.

.

Die Liegenschaft umfasst rund 1.300 m² Fläche und befindet sich am Eingang zur Innenstadt. Die Große Kreisstadt Kulmbach liegt im oberfränkischen Landkreis Kulmbach, rund 20 km nördlich von Bayreuth, und wird mit dem Bau des Universität-Campus der Universität Bayreuth zukünftig zur Universitätsstadt.



Frank Immobilien GmbH war im Rahmen eines exklusiven Verkaufsmandates tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.