Red Bull will 100 Millionen Euro für neue Sportarena lockermachen

Die Ankündigung ist forsch und mutet ein wenig vorlaut an: Red Bull will im Münchner Olympiapark bis 29019 eine neue Sportarena bauen, die neue Heimat der Basketballer des FC Bayern München und der Eishockey-Profis werden soll. Die Stadt soll ebenfalls als Mieter mit an Bord. In einem Interview mit den Salzburger Nachrichten kündigte Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz frank und frei an, die Halle mit 10.000 Plätzen nicht nur selbst bauen, sondern die benötigten 100 Millionen Euro vorfinanzieren zu wollen. Der Milliardär, seit 2012 Haupt- und Namenssponsor des Eishockeymeisters EHC München, will für das Projekt gemeinsame Sache mit dem wieder inthronisierten FC Bayern-Präsident und Basketball-Förderer Uli Hoeneß machen – obwohl sich die beiden auf dem Rasen nicht unbedingt grün sind, da der Red-Bull-Primus gleichzeitig als Geldgeber von RB Leibzig unterwegs ist – Tabellenzweiter und erster Jäger des FC Bayern.

Das Gemeinschaftsprojekt ist nicht ganz neu, scheiterte aber 2014 an der Anklage mit anschließender Inhaftierung des wegen Steuerhinterziehung belangten Uli Hoeneß. Der Ex-Bayernpräsident ist nun erneut FC-Vorsitzender und Dietrich Mateschitz frohlockte prompt: „Hoeneß ist wieder der Motor des ganzen Projekts.“ Tatsächlich hatte der Stadtrat bereits im Dezember 2014 sein Placet für das Unterfangen einer neuen Sporthalle südwestlich des Olympiastadions gegeben. Das alte Olympia-Radstation wurde abgerissen und die Stadtväter wollten das Areal in Erbpacht vergeben. Auf die europaweite Ausschreibung bewarb sich nur Red Bull.



Nun soll es also eine Neu-Auflage geben: Bereits 2019 soll die Arena nach Vorstellungen des Salzburger Getränkeproduzenten eröffnet werden. „Refinanzieren wollen wir die Halle durch Mieteinnahmen von EC Red Bull München, die Basketballer von Bayern München und die Stadt,“ verkündete der Milliardär. Indes: Die Basketballer haben sich noch nicht offiziell geräuspert – sie hatten zwischenzeitlich die Rudi-Sedlmayer-Halle als Spielstätte sukzessive ausgebaut und wollen die Kapazität in naher Zukunft für 2,5 Millionen Euro von 6.700 auf 7.600 Plätze aufstocken. Und auch die Stadt, vertreten durch Sportbürgermeisterin Christine Strobl, zeigte sich überrascht, ob der der forschen Ansage. Grundsätzlich stehe die Stadt auf Seiten einer neuen Halle, aber wie viel Miete die Stadt zum Beispiel für die angedachten Trainingszeiten für Eislaufvereine und den Breitensport berappen wolle/müsse – diese Details müssten zunächst einmal besprochen und anschließend vom Stadtrat abgesegnet werden.