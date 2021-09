Die Red Bull Media House zieht in die Tribünen der Trabrennbahn Krieau im zweiten Wiener Bezirk. Die denkmalgeschützten ehemaligen Tribünen des Wiener Trabrennvereins und der daran grenzende Zu- und Neubau wurden in den letzten Monaten von Value One saniert und jetzt finalisiert. Auf Vermittlung von CBRE haben die Offices nun…

[…]