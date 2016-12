Red Bull Arena: Stadion-Architekt schlägt VIP-Ausbau vor

In der kontroversen Diskussion um die Wirtschaftlichkeit eines angedachten Ausbaus der zentralen Red Bull-Arena versus der von RB Leipzig favorisierten Alternative eines Stadionneubaus [RB Leipzig: Die Zeichen stehen auf Stadionneubau] am Stadtrand melden sich neue Stimmen zu Wort. Zum einen bestätigte die Stadtverwaltung eine eingegangene Bauvoranfrage für die Aufstockung der Zuschauerkapazität von 44.000 auf 57.000 Besucher für das existente RB-Stadion und bekräftigte gleichzeitig, dass die Stadt ein vehementes Interesse daran habe, den Fußballerstligisten am angestammten Platz zu halten. Das erst zwölf Jahre alte Stadion sei schließlich mit erheblicher öffentlicher Förderung realisiert worden. Zum anderen rechnete Johannes Zech, in seiner Eigenschaft als Architekt der Spielstätte, den bislang bekannten Kapazitätserweiterungsplänen keine realistischen Umsetzungschancen aus. Konstruktionsbedingt und im Hinblick auf die vorgeschrieben „Entfluchtungsmöglichkeiten“ für den Notfall. Er legte allerdings Alternativen auf dem Tisch.

.

In einem Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung stellte der Stadion-Architekt Johannes Zech die bislang favorisierte Position, das Kontingent der Stehplätze erheblich zu erweitern unmissverständlich in Abrede - weil Statik und Bodenbeschaffenheit der Arena dagegenstünden. Der Planer und Konstrukteur schlägt dagegen vor, gezielt in den Ausbau der Logenplätze und Sky-Boxen zu investieren.



Die Einrichtung weiterer VIP-Boxen auf den kurzen Stadionseiten, in den Sektoren B und D, im Übereinanderbau oberhalb des Zuschauerdurchgangs, sowie die Etablierung zusätzlicher Logen in der Gegengeraden in Sektor C würden sich auf eine Anzahl von 46 VIP-Containern addieren. Bei einem derzeitigen Preis von 10.000 Euro pro Saison und Person und einer Anzahl von 15 Fans je Box ergäben sich bei kompletter Belegung 6,9 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen - also deutlich mehr als 14.000 simple Zuschauerplätze à 400 Euro Dauerkarten-Obolus. Die Kosten des Umbaus wären überdies deutlich geringer. Ob dieser Vorschlag „fan-politisch“ gut ankommt, steht auf einem anderen Blatt.