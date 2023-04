Recon steigt bei Kingstone Debt Advisory ein

Die Recon AG beteiligt sich an der institutionellen Debt-Fonds-Plattform Kingstone Debt Advisory (KDA) und hält nun knapp unter 50 Prozent. Im Zuge des Anteilskaufs tritt Recon-Vorstand Marcus Kraft neben den bisherigen Geschäftsführern Dr. Tim Schomberg, Alexander Mohaupt und Markus Mayer in die Geschäftsführung ein.

.

Mit der neuen Gesellschafterstruktur bündeln die beiden Unternehmen ihre Expertise vorrangig für den Ausbau des bestehenden Fondsgeschäfts und erhöhen so nachhaltig die Platzierungsstärke. „Wir wollen Kingstone Debt Advisory mit dem Netzwerk und der Erfahrung der RECON und zusammen mit unserem starken Mitgesellschafter, dem Immobilien- und Finanzierungsspezialisten Pegasus Capital Partners, zu einer noch schlagkräftigeren Real Estate Debt Plattform im deutschsprachigen Raum für institutionelle Anleger entwickeln, insbesondere für Banken. Gerade im aktuellen Marktumfeld können wir mit diesem Zusammenschluss zweier erfolgreich positionierter Real Estate Debt Unternehmen und den Synergien der dahinter stehenden Unternehmensnetzwerke unsere Marktposition deutlich stärken.“, so Tim Schomberg, Geschäftsführender Gesellschafter der Kingstone Real Estate Gruppe.



Die bisherigen Gesellschafter Pegasus Capital Partners und Kingstone Capital Partners halten nun gemeinsam ein Anteilspaket an KDA, welches dem der Recon entspricht. Außerdem haben sich in diesem Zuge auch die Gründungsgeschäftsführer Alexander Mohaupt und Markus Mayer langfristig committet und sich am Unternehmen beteiligt.