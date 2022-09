Reck und Blumenthal gründen Palmira Development

Die beiden Immobilienprofis Hubert Reck und Marcus Blumenthal gründen gemeinsam mit den Inhabern von Palmira Capital Partners die Palmira Development GmbH. Der Fokus liegt auf Projektentwicklungen und Beratungsdienstleistungen für Industrie- und Logistikimmobilien. Die beiden Immobilienprofis leiten die neue Firma als gleichberechtigte geschäftsführende Gesellschafter.

.

Hubert Reck und Marcus Blumenthal verfügen jeweils über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Industrie- und Logistikimmobilien und sind ausgewiesene Fachleute für Projektentwicklung, Investment und Vermietung. Hubert Reck war über 20 Jahre bei Colliers International Deutschland tätig, zuletzt als Head of Industrial & Logistics Stuttgart. Marcus Blumenthal ist in den vergangenen über 16 Jahren ebenfalls für Colliers International aktiv gewesen und hatte dort die Position des Senior Director Industrial & Logistics Investment inne.



Strategie der Palmira Development sind Projektentwicklungen mit „transparentem Risiko“, so das Unternehmen. Das Interesse richtet dabei sich auf die Akquisition von Greenfields ab 25.000 m² und Brownfields mit Immobilien ab 15.000 m² Mietfläche, entweder leerstehend oder mit kurzen Mietvertragslaufzeiten. Zusätzlich wird das Unternehmen die Umsetzung von Wertsteigerungsmaßnahmen und Erweiterungen bestehender Objekte aus dem Portfolio von Palmira Capital Partners begleiten.