Die Rechtsanwaltskanzlei Bialobrzeski hat in der Neue Straße 20 in Braunschweig ca. 450 m² Büro- und rd. 170 m² Nebenfläche gemietet. Die Kanzlei hat ihre neuen Arbeitsräume in dem Geschäftshaus bereits kurzfristig bezogen. Eigentümer und Vermieter der Immobilie ist die Bertram Projektmanagment GmbH. Vermittelnd und beratend tätig war Engel & Völkers Commercial Braunschweig.

