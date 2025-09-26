Cookie Fehler:

Vollvermietung

Rechtsanwaltskanzlei mietet 417 m² in München

Innerhalb von nur vier Monaten konnte Stock Real Estate sämtliche Büroflächen in der Pettenkoferstraße 22 in München vollständig vermieten. Den Abschluss bildete im Juli die Unterzeichnung der letzten Einheit mit 417 m² durch eine renommierte Rechtsanwaltskanzlei. Bereits zuvor hatte sich eine Steuerkanzlei Flächen in dem Objekt gesichert. Damit ist das markante Gebäude aus der Gründerzeit im Klinikviertel unweit der Theresienwiese nun komplett belegt. Eigentümer ist eine traditionsreiche Münchner Versicherung.

