Rechtsanwaltskanzlei Görg bezieht 3.000 m² im Westend Sky

Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB wird zu Beginn 2018 vom Bürohaus an der Alten Oper am Opernplatz in das Westend Sky in der Ulmenstraße im Frankfurter Westend ziehen. Insgesamt hat die Kanzlei dort knapp 3.000 m² Bürofläche angemietet. Der Komplex zählt zum Offenen Publikumsfonds Deka-Immobilien Europa und wird aktuell von Grund auf modernisiert.

.

Im Rahmen des Umbaus wird das Gebäude in der Ulmenstraße 30 komplett entkernt und erhält eine neue Fassade. Neben mehreren Konferenz­räumen und einer repräsentativen Lobby ist ein öffentliches Bistro im Erdgeschoss geplant. Die hervorragende Lage des Objekts, zentral in der Stadt und mit optimaler Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, ist für Mitarbeiter und Mandanten der Kanzlei gleichermaßen attraktiv. „Nachdem wir in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachstum an unserem Frankfurter Standort verzeichnen konnten, freuen wir uns auf unsere neuen Büroräume im Westend Sky. Das Gebäude in der Ulmenstraße passt mit seiner hellen und offenen Struktur perfekt zu unseren spezifischen Vorstellungen von modernen Büroflächen und Arbeitsplätzen. Darüber hinaus bieten die neuen Flächen Potential für weiteres Wachstum. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Mandanten an unserem neuen Standort begrüßen zu können", so Dr. Roland Hoffmann-Theinert, Standortleiter des Frankfurter Büros von Görg.



Erst im ersten Quartal hatte die Deka bereits Vermietungserfolge für das Westend Sky gemeldet: Das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson unterzeichnete einen Mietvertrag über 3.400 m² und legt damit im Herbst seine Standorte in der Mainmetropole zusammen [Deka Immobilien bilanziert gute Vermietungsergebnisse in Frankfurt]. Damit sind inzwischen offiziell fast 50 Prozent im Bürohaus vermietet.