Rechtsanwälte verlängern Mietvertrag an der Alten Oper Frankfurt

Die Rechtsanwaltskanzlei Herbert Smith Freehills expandiert im Bürohaus an der Alten Oper (BAO) in der Neuen Mainzer Straße 65 – 79 in Frankfurt und verlängert langfristig ihren Mietvertrag über rund 3.400 m² Bürofläche. BNP Paribas Real Estate hat bei der Vermietung den Eigentümer, die Karlsruher Mann Management GmbH, und CBRE den Mieter beraten. Das Bürohaus an der Alten Oper mit seinen rund 20.000 m² Bürofläche war über viele Jahre vollvermietet und hat gegenwärtig eine Leerstandsquote von unter 10 Prozent.

