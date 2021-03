Rechtsanwälte Redeker Sellner Dahs ziehen in den Stentzlers Hof

Die Sozietät Redeker Sellner Dahs PartG mbB verlegt ihren Standort innerhalb von Leipzig. Im Stentzlers Hof, direkt auf der Petersstraße, mieteten die Rechtsanwälte rund 560 m² Bürofläche über die Berater von BNP Paribas Real Estate. Damit vergrößert die Kanzlei, die ihren Sitz aktuell in der Mozartstraße 10 hat, ihre Niederlassung in Leipzig. Eigentümer des ehemaligen Messehauses Stentzlers Hof in der Petersstraße 39-41 ist seit 2015 ein von AEW Europe gemanagter Fonds [wir berichteten].

