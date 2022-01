Rechenzentrumsbranche optimistischer denn je

Die Rechenzentrumsbranche in Europa blickt zuversichtlicher denn je in die Zukunft. Zu diesem Ergebnis kommt der Winter Report 20/21, eine Studie, die IX Consulting im Auftrag von BCS (Business Critical Solutions) unter mehr als 3.000 Führungskräften der Branche durchgeführt hat. Die Befragten gaben sich dabei zuversichtlicher als jemals zuvor in den 14 Jahren, in denen der Dienstleister für die IT-Infrastruktur-Branche die Studie erstellen lässt.

.

Bei allem Optimismus zeigen sich die Befragten auch besorgt. Als größte Herausforderung identifizierten sie die Erfüllung der wachsenden Kapazitätsanforderungen angesichts des Fachkräftemangels sowie der Beeinträchtigungen der Lieferketten. So bestätigten 91 % der Befragten Schwierigkeiten innerhalb der letzten 12 Monate, die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. Lieferkettenprobleme machten sich mit 69 % der Befragten am stärksten bei Projektentwicklern und Investoren bemerkbar, gefolgt von 62 % der Bauunternehmer.



„Die Supply-Chain-Probleme haben zu Lieferverzögerungen und höheren Preisen geführt. Sie sind weit verbreitet. In unserer Branche lässt sich eine allgemeine Verringerung des Angebots und der Zuverlässigkeit der Versorgung beobachten“, erläutert Dr. Alexandra Thorer, General Manager der BCS GmbH. „Es kommt zu massiven Verwerfungen auf dem Containermarkt, auf den Schifffahrtsrouten, in den Häfen, bei der Luftfracht, auf LKW-Linien, bei der Bahn und sogar in den Lagern. Die Folge sind Engpässe bei wichtigen Produktionskomponenten, Auftragsrückstände, Lieferverzögerungen und ein sprunghafter Anstieg der Transportkosten und Verbraucherpreise.“



„COVID-19 hat diese Probleme nicht nur verschlimmert, sondern auch zu einer veränderten Sichtweise auf die derzeitigen Lieferketten geführt“, so Thorer weiter. „Immer mehr Unternehmen und auch Regierungen überprüfen ihre Lieferketten für kritische Güter, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die Kosten in den Griff zu bekommen. Wir beobachten, dass sich die Lieferketten als Reaktion auf COVID verkürzen – entweder durch Reshoring oder durch die Diversifizierung der Bezugsquellen. BCS unterstützt seine Kunden bei diesem Prozess und hat die Lieferketten im Zusammenhang mit Errichtung und Betrieb von Rechenzentren neu geordnet.“