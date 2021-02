Die NewTelco GmbH, ein internationaler Betreiber von Rechenzentren, hat eine Gewerbeliegenschaft mit rund 1.000 m² Lager- sowie 326 m² Bürofläche in Am Kieswerk 12 in Karlstein am Main erworben. Verkäufer ist die Top Secret Modevertriebs GmbH. NAI Apollo war vermittelnd und beratend für NewTelco tätig.…

