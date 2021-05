Rechenzentrum von CloudHQ wächst in die Höhe

Der Bau eines der bundesweit größten Rechenzentren, welches derzeit im Offenbacher Stadtteil „An den Eichen“ entsteht, ist im Plan. Trotz der zu Beginn des Jahres winterlichen Bedingungen mit mehrwöchiger Frostphase wurden die aufwändigen Fundamentarbeiten an dem ersten von zwei Rechenzentren mit seinen 54.000 m² Nutzfläche termingerecht Anfang April abgeschlossen. Seither haben auf dem rund 15 Hektar großen Gelände am Lämmerspieler Weg die Hochbauarbeiten begonnen.

