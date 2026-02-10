Rechenzentrum BER01 von Maincubes EU-taxonomiekonform

Maincubes erreicht mit dem Rechenzentrum BER01 in Berlin einen weiteren Meilenstein in der nachhaltigen Entwicklung digitaler Infrastruktur. Nach FRA02 ist BER01 bereits das zweite Projekt des Unternehmens, das die anspruchsvollen Anforderungen der EU-Taxonomie erfüllt. Die bestätigte Konformität unterstreicht den Fokus auf Energieeffizienz, Emissionsmanagement und regulatorische Sicherheit und stärkt die Position von Maincubes in einem Markt, der zunehmend von ESG-Kriterien geprägt ist.

.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifizierungsrahmen, der definiert, ob eine wirtschaftliche Aktivität im Kontext des europäischen Green Deal als ökologisch nachhaltig einzustufen ist. Der Rahmen legt anspruchsvolle Leistungsstandards fest, um sicherzustellen, dass Projekte einen substanziellen Beitrag zu Klimazielen wie Emissionsreduktion und Energieeffizienz leisten. Darüber hinaus bestätigt die Konformität, dass ein Projekt keine erheblichen Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm – DNSH) für andere Umweltziele verursacht und keine Menschenrechte verletzt.



Im Rahmen einer unabhängigen Prüfung wurde bestätigt, dass BER01 die Kriterien für Energieeffizienz und Emissionsmanagement erfüllt. Dies stärkt die regulatorische Integrität des Rechenzentrums und reduziert Risiken durch validierte Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen der EU-Taxonomie.



Nach FRA02 im Jahr 2024 ist BER01 das zweite Rechenzentrum von Maincubes, das mit der EU-Taxonomie konform ist. Das innovative Design und die energieeffizienten Betriebsstrukturen des Rechenzentrums dienen als Branchenvorbild in einem Markt, der zunehmend unter Druck steht, Emissionen zu senken und Nachhaltigkeit zu verbessern.



„Mit BER01 haben wir unser Portfolio um ein Asset erweitert, das darauf ausgelegt ist, höchsten ökologischen und Betriebsstandards gerecht zu werden“, sagt Murphy, Chief Operating Officer bei Maincubes.