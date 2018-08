Rechenzentren stellen zehn Prozent des Energiebedarfs

Die Anforderungen an die digitale Infrastruktur in Deutschland wachsen kontinuierlich. Der rapide Anstieg des Datenvolumens lässt die Nachfrage nach Rechenzentren, die auch große Datenvolumina bewältigen können, steigen. Im Vergleich zu 2007 hat sich die Zahl der großen Rechenzentren mit einer Fläche von über 5.000 m² verdoppelt.

.

„Diese Entwicklung verdeutlich auch die zunehmende Professionalisierung der Branche, die damit auch für Investoren interessanter wird“, sagt Michael Dada, Associate Director Advisory & Transaction bei CBRE. Das ist ein Ergebnis des aktuellen Data Centre Reports des globalen Immobiliendienstleisters CBRE.



Aufgrund der immer neuen technischen Ansprüche müssen Rechenzentren komplexen Anforderungen genügen. Dazu zählen neben einer größeren Fläche für die Server auch die hohen technischen Anforderungen an die Gebäude hinsichtlich der Sicherheit, eine ausreichende und gesicherte Stromversorgung sowie die Kühlung der Systeme.





Rechenzentren-Leistung in den Top-5-Märkten Markt Größe Frankfurt am Main ca. 279 MW Berlin ca. 28 MW München ca. 19 MW Düsseldorf ca. 10 MW Hamburg ca. 5 MW

Anzahl der Rechenzentren in Deutschland Rechenzentrumskategorie Anzahl der Rechenzentren 2007 2013 2017 Serverschrank (3-10 m²) 33.700 30.500 30.500 Severraum (11-100 m²) 18.100 18.100 19.900 Kleines Rechenzentrum (101-500 m²) 1.700 2.150 2.500 Mittleres Rechenzentrum (501-5.000 m²) 210 280 330 Großes Rechenzentrum (über 5.000 m²) 45 70 90

Vor allem der Stromverbrauch wird ein immer wichtigerer Faktor. Bereits zehn Prozent des deutschen Energieverbrauches werden von Rechenzentren nachgefragt. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Standort Frankfurt zu. „Mit einer Bereitstellung von rund 280 Megawatt an Rechenleistung in 2017 ist Frankfurt der mit Abstand bedeutendste Standort für Rechenzentren in Deutschland. Auch rund ein Fünftel des Energiebedarfs der Stadt entfällt auf diese Assetklasse. Das ist mehr als der Frankfurter Flughafen verbraucht. Aufgrund der großen Belastung des Frankfurter Stromnetzes und der begrenzten Flächen in Frankfurt ist eine der spannendsten Fragen, ob sich auch andere Standorte in Deutschland durchsetzen werden“, sagt Dada.Fest steht: Die Industrie 4.0, das Internet der Dinge und Big Data, aber auch Anbieter von Cloud-Diensten und die immer höhere Stellenwert von Smartphones werden den Bedarf an Rechenzentren auch in Zukunft steigen lassen.