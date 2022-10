REC Partners erweitert Geschäftsleitung um Stefan Schäfer

Die REC Partners GmbH hat Stefan Schäfer als neues Mitglied der Geschäftsleitung mit Prokura aufgenommen. Der 58jährige Diplom-Ingenieur, Innenarchitekt, Brandschutzfachplaner und Mediator wird im Unternehmen nun vorrangig den Bereich der Neukundengewinnung, Kundenpflege und Produktentwicklung verantworten.

.

„Wir freuen uns, dass Stefan Schäfer im Vertrieb unseres Unternehmens mit den von uns gemeinsam entwickelten Pre-Checks weitere wertvolle Impulse setzen wird“, erklärt Holger Wille, erster Geschäftsführer der REC Partners GmbH. „Stefan ist als Senior Consultant bei REC Partners bereits seit mehr als 7 Jahren für die Umsetzung anspruchsvoller, komplexer und namhafter Projekte verantwortlich und hat bereits sehr erfolgreich Aufträge im Bereich der Projektsteuerung, Generalplanung und Beratung für die REC akquiriert und abgewickelt. Er verfügt insgesamt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im „Bauen im Bestand“, in der Projektplanung, -steuerung und -entwicklung und der Eigentümervertretung.“



Mit den von der REC neu entwickelten, niedrigschwelligen Pre-Checks für die Bereiche Dekarbonisierung, Neunutzung/Drittverwendung und Multi-Tenant/Multi-Use werden Eigentümern schnell und übersichtlich erste Entscheidungsgrundlagen für strategische Handlungsoptionen an die Hand geben. Damit reagiert die REC auf den zunehmenden Handlungsdruck der Immobilienbranche, der sich aus den steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen zwangsläufig ergibt. „Wir setzten hier neben unserem geballten Immobilienwissen auf den Dialog mit dem Auftraggeber, um den jeweiligen Anforderungen entsprechende Ergebnisse und Darstellungen zu entwickeln“, erläutert Stefan Schäfer in seiner neuen Funktion.