REBA kauft für Schweizer Family Office Wohnanlage in Kassel mit 128 Wohneinheiten

In einem Off Market Deal wechselte eine Wohnanlage in Kassel mit 128 Wohneinheiten wechselte im April 2019 den Besitzer. REBA Immobilien AG kaufte die Wohnanlage für ein angeschlossenes Schweizer Family Office. Die Wohnanlage hat eine Wohnfläche von ca. 8.500 m².

.

„Über den Verkäufer sowie die Transaktionsdetails wurde im Rahmen der Off Market Immobilientransaktion Stillschweigen vereinbart“, so Holger Ballwanz, Vorstand (COO & CMO, Head of Acquisitions & Transactions) der REBA Immobilien AG.