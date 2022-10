Reanovo verwaltet Fonds-Startportfolio für DFI

Reanovo verwaltet zukünftig über seine Tochtergesellschaft Optima rund 260 Wohneinheiten der Deutsche Fondsimmobilien Holding AG (DFI). Zunächst übernimmt Optima ab Oktober 2022 das Property Management von etwa 70 Einheiten in Dresden und Umgebung (Freital und Radebeul), später sollen circa 190 Einheiten in Gelsenkirchen, Essen, Mülheim an der Ruhr und Düsseldorf folgen.

Die Immobilien stellen das Startportfolio des gemeinsam mit der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegten offenen Spezialfonds „DFI Spezial Wohnen 1“ dar, für den ein Fondsvolumen von circa 200 bis 250 Millionen Euro geplant ist. Laut Marktinformationen soll der Kaufpreis für das Startportfolio bei rd. 42 Mio. Euro bei einem Quadratmeterpreis von 2.208 Euro/m² liegen. Das Asset-Management der Fondsobjekte übernimmt die CMBC Partners Real Estate GmbH.



„Gerade angesichts der zahlreichen aktuellen Herausforderungen bei der Verwaltung und Optimierung von Wohnportfolios ist es unser Ziel, die Wohnimmobilien von DFI sowohl im Sinne der Investoren als auch der Mieter bestmöglich zu betreuen“, sagt Dr. Stefan Ollig, Board Member bei Reanovo.



„Mit Optima und Reanovo haben wir Partner gefunden, die mit ihrem Konzept und ihrem Track-Record unseren hohen Ansprüchen an Verlässlichkeit und Transparenz gerecht werden“, sagt Matthias Ungethüm, Vorstand Transaktionsmanagement bei der DFI.