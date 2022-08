Reanovo hat die Sopp & Teipen Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Halle (Saale) übernommen. Damit wächst der Bestand des Unternehmens um insgesamt 1.554 Einheiten in der Miet- und Sondereigentumsverwaltung sowie um 1.153 Einheiten in der WEG-Verwaltung. Insgesamt verwaltet und bewirtschaftet Reanovo mehr als 150.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten in ganz Deutschland.

