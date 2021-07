Reanovo übernimmt Hamburger Makler Haferkamp Immobilien

Reanovo hat den Hamburger Makler Haferkamp Immobilien übernommen und baut damit die Maklerleistungen in seinen Geschäftszweig Brokerage weiter aus. Die Marke Haferkamp Immobilien wird übernommen und zunächst als eigenständige Marke weitergeführt.

.

Mit der Übernahme steigt die Mitarbeiterzahl von Reanovo um mehr als 30 auf rund 730 Mitarbeiter. Neben der Zentrale von Haferkamp Immobilien in Hamburg gehören auch die zwei weiteren Niederlassungen in Hamburg sowie die Niederlassungen in Seevetal und am Timmendorfer Strand an der Lübecker Bucht ab sofort zu Reanovo.



Reanovo setzt bei seinem Wachstumskurs verstärkt auf die Übernahme von Unternehmen – so wurden allein 2020 die Immobilienverwalter Paul Immobilien, SorgerTec, Vegis und Präzisa übernommen. Bei der nun erfolgten Übernahme von Haferkamp Immobilien handelt es sich jedoch um die erste Übernahme eines Maklerunternehmens.



„Wir erweitern mit dem Ankauf unsere Businessline Brokerage, die heute bereits bundesweit aufgestellt ist und einen signifikanten Anteil unseres Umsatzes ausmacht. Als deutscher Marktführer in der Immobilienverwaltung bieten wir Verkäufern und Käufern schon jetzt eine hohe Expertise, Qualität und regional breite Aufstellung, die sich für Verkäufer und Erwerber von anderen Maklerunternehmen deutlich abhebt“, sagt Worna Zohari, CEO von Reanovo. Auch weitere Übernahmen sowohl von Maklern als auch von Wohnungsverwaltern werden angestrebt.



Jens-Hendrik Haferkamp, bisheriger Geschäftsführer von Haferkamp Immobilien, verlässt mit dem Verkauf das 1966 von seiner Mutter Gisela Haferkamp gegründete Unternehmen. Er wird Reanovo in einer Übergangsphase beratend unterstützen. Stattdessen übernimmt Thomas Machtenberg, Head of Brokerage Reanovo Deutschland, die Verantwortung für das Team.



„Auch wenn der Verkauf unseres Familienunternehmens selbstverständlich keine leichte Entscheidung war, bin ich doch davon überzeugt, dass es die richtige war“, sagt Jens-Hendrik Haferkamp, bisheriger Geschäftsführer von Haferkamp Immobilien.