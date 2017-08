Realogis vermittelt über 7.100 m² Fläche in Berlin, Böblingen und Mülheim an der Ruhr

Realogis hat über 7.100 m² Flächen in Berlin, Böblingen und Mülheim an der Ruhr an drei Unternehmen vermittelt.

.

Poco mietet über 4.500 m² Flächen in Böblingen

Die Poco Einrichtungsmärkte GmbH hat einen langfristigen Mietvertrag über 4.610 m² Fläche in Böblingen abgeschlossen. Die Flächen in der Hanns-Klemm-Straße teilen sich auf in 4.430 m² hochwertige Hallen- sowie 80 m² Bürofläche, hinzukommen 100 m² Freifläche. Die Einheit ist Teil eines insgesamt knapp 24.000 m² großen Gewerbekomplexes im Gewerbegebiet Böblingen-Hulb, das sich in unmittelbarer Nähe zum Kreuzungspunkt zwischen den Bundesautobahnen 8 und 81 (Karlsruhe-München / Singen-Heilbronn) befindet. Eigentümer der Liegenschaft ist die Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG.



Berliner Flaschengeister Getränkeservice mietet 1.400 m²

Berliner Flaschengeister Getränkeservice bleibt in Tempelhof. Das alteingesessene Groß- und Einzelhandelsunternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und war auf der Suche nach größeren Flächen in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Firmensitz in der Magirusstraße. Der Berliner Flaschengeister Getränkeservice hat im Sirius Business Park (Großbeerenstraße 2-10) einen langfristigen Mietvertrag über etwa 1.300 m² Hallen- und 100 m² Bürofläche abgeschlossen.



Chinesischer Paket-Dienstleister siedelt langfristig in Mülheim an der Ruhr an

Der chinesische Paket-Dienstleister Send2China GmbH hat 1.200 m² Gewerbefläche im Mülheimer Gewerbepark in der Weseler Straße 48-50 angemietet. Send2China ist ein Tochterunternehmen des in London ansässigen und auf Lufttransport spezialisierten Logistikunternehmens JRD Innovations. Für den Eigentümer des Gewerbeparks mit guter Erreichbarkeit der Autobahnen A40 und A3 war die Westfalia Immobilienverwaltung GmbH tätig.