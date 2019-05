Etailer mietet rund 7.200 m² Logistikfläche in Marl

Die FDS GmbH hat einen langfristigen Mietvertrag über circa 6.750 m² Hallen- und etwa 450 m² Bürofläche im Landkreis Recklinghausen abgeschlossen. Im Zuge der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeiten in Deutschland hat sich das Etail-Unternehmen für eine sehr gut angebundene Immobilie in Marl entschieden, die ca. zwei Fahrminuten entfernt von der Autobahn A52 liegt. Die Einheit ist Teil des Industrie- und Technologieparks Marl-Frentrop in der Elbestraße 12-16, der von M7 Real Estate als Asset Manager betreut wird. Realogis war beratend und vermittelnd tätig.

