Realogis vermittelt in NRW und Baden-Würrtemberg

Realogis hat in den vergangenen Tagen erfolgreich im Regierungsbezirk Düsseldorf sowie im Landkreis Ludwigsburg vermittelt. So konnte in Wesel am unteren Nierderrhein ein langfristiger Mietvertrag für einen Logistik-Solitär auf einem rund 44.000 m² großem Grundstück in Wesel gezeichnet werden. In Sachsenheim wurde außerdem ein Mieter für eine 2.100 m² große Gewerbeeinheit gefunden. bereits Mitte April verhalf das Immobilienberatungsunternehmen einem Großhändler für Kfz-Teile zum Mietvertrag für einen Lagereinheit mit 1.750 m² Fläche.

Regalfachhändler zieht in einen Logistik-Solotär in Wesel

Die aus Filderstadt bei Stuttgart stammende Topregal GmbH möchte ihre Geschäftstätigkeiten am Niederrhein erweitern und unterzeichnete einen langfristigen Mietvertrag für einen Logistik-Solitär auf einem rund 44.000 m² großem Grundstück in Wesel bei Düsseldorf gezeichnet.



Dem europaweit agierenden Regalfachhändler für Schwerlasten und Lagertechnik sowie für Büromöbel stehen am Standort Nordstraße 3 ab Ende des zweiten Quartals 2019 insgesamt 10.000 m² Hallenfläche sowie 500 m² Bürofläche und 20.000 m² Freifläche zur Verfügung. Einer der wichtigsten Infrastrukturkriterien war die gute Erreichbarkeit der Autobahn A3. Eigentümer des Objekts ist ein privater Investor.



ASAP Gruppe baut Prüfzentrum in Sachsenheim auf

Außerdem erweiterte die ASAP Gruppe, ein Entwicklungspartner der Automobilindustrie mit Fokus auf Megatrends wie E-Mobilität, Autonomes Fahren und Connectivity, ihre bestehenden Standorte um einen weiteren: In Sachsenheim baut ASAP ein neues Prüfzentrum für E-Mobilität auf. Auf Beratung und Vermittlung von Realogis hat sich die Unternehmensgruppe für eine ca. 2.100 m² große Gewerbeeinheit (ca. 1.830 m² Hallenfläche sowie ca. 280 m² Büro- und Sozialflächen) in der Breuninger Straße in Sachsenheim im Landkreis Ludwigsburg entschieden. Der Mietvertrag wurde langfristig mit Option auf Verlängerung abgeschlossen. Für ASAP weist der Standort aufgrund seiner Kundennähe zu Automobilherstellern und Zulieferern eine ideale geografische Lage auf.



Stahlgruber mietet weiteren Lagerstandort

Bereits Mitte April mietete die Stahlgruber GmbH einen weiteren Lagerstandort an. Der europaweit agierende Großhändler für Kfz-Teile, Zubehör und Werkstattausrüstung hat einen Mietvertrag über eine Lagereinheit mit 1.750 m² Hallenfläche sowie 64 m² Büro- und 360 m² Freifläche gezeichnet.



Eigentümer der Immobilie in der Benzstraße in Wolfschlugen im Landkreis Esslingen ist ein Privatinvestor. Der Standort bietet Stahlgruber eine gute Verkehrsanbindung an die Bundesstraße 313 sowie an die Autobahn A8.