Circ-LMTS Germany GmbH mietet Citylogistik-Fläche für E-Scooter in Frankfurt

Seit Mitte Juni 2019 fahren E-Tretroller der nächsten Generation auch in deutschen Metropolen. Hierfür hat die Circ-LMTS Germany GmbH, eine Niederlassung für die Einlagerung und das Laden von E-Scootern zur Vermietung an Endkunden in Frankfurt eröffnet.

.

Auf Vermittlung von Realogis hat das Unternehmen damit einen Mietvertrag für eine der ersten Citylogistik-Flächen für Fahrzeuge der neuen Generation überhaupt in der Mainmetropole unterzeichnet.



Das Objekt befindet sich der Flinschstraße im Frankfurter Osten zwischen den Stadtteilen Riederwald und Bergen-Enkheim und bietet Circ über 1.150 m² Gewerbefläche. Entscheidend für die Anmietung waren laut Realogis die nahe Stadtlage, die einen schnellen Zugriff auf die Scooter ermöglicht, die benötigten Stromanschlusswerte, die sofortige Bezugsbereitschaft sowie eine 24-Stunden-Nutzung.



Mit dem neuen Vertragsabschluss ist das insgesamt ca. 1.800 m² umfassende Lagergebäude nunmehr vollvermietet. Eigentümer ist ein Privatinvestor.