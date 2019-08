Tectaplan erwirbt Gewerbesolitär in Geretsried

Die Tectaplan Unternehmensgruppe aus München hat in Geretsried eine architektonisch hochwertige, voll vermietete Solitärliegenschaft für den eigenen Bestand erworben. Das lichtdurchflutete Gewerbeobjekt besteht aus modernen Baukörpern und befindet sich im Gewerbegebiet Gelting. Verkäufer ist ein Joint Venture zwischen dem Projektentwickler Wander Immobilien und dem Architekturbüro Aue nach einer Haltedauer von elf Jahren. Realogis war bei der Vermittlung exklusiv für den Verkäufer beratend tätig.

.