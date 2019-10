Realogis vermittelt 16.270 m² in Mülheim und Bietigheim

Realogis hat in den vergangenen Tagen zweimal erfolgreich vermittelt. Zum einen mietete die Schenker Deutschland AG ein 13.000 m² großes Lager im Rhein-Ruhr-Hafen Mülheim. Zum anderen unterzeichnete die InTime Express Logistik einen Mietvertrag für insgesamt 3.270 m² in Bietigheim in der Metropolregion Stuttgart.



.

Schenker Deutschland bezieht Lager in Mülheim

Der Logistikdienstleister hat einen Mietvertrag über ein 13.000 m² großes Lager im Rhein-Ruhr-Hafen Mülheim abgeschlossen. Entscheidend für die Anmietung der Immobilie war die kurzfristige Verfügbarkeit und die unmittelbare Nähe zum bereits bestehenden Lager in Mülheim an der Ruhr. Das Lager dient als Versand für Karossen eines Premiumherstellers. Eigentümer des Objekts ist ein privater Investor.



InTime Express Logistik eröffnet neuen Standort

Auch im Süden Deutschlands konnte Realogis Flächen vermitteln. Der Kurier- und Express-Dienstleister InTime Express Logistik eröffnet in Bietigheim bei Stuttgart einen neuen Standort. Das Unternehmen hat hierfür einen langfristigen Mietvertrag mit ca. 3.000 m² Lager sowie ca. 270 m² Büro- und Sozialfläche abgeschlossen. Das Solitärgebäude befindet sich auf einem ca. 12.500 m² großen Grundstück.



Ausschlaggebend bei der Anmietung sind die gestiegenen Transportbedarfe von bestehenden InTime-Kunden gewesen. Die Liegenschaft liegt verkehrsstrategisch günstig an der Bundesstraße 36 mit Zugang zur Autobahn A5. Vermieter ist, laut Realogis, ein privater Investor.