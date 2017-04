Realogis vermietet im VGP Park Hamburg rund 34.000 m²

Die Karl-Heinz-Dietrich GmbH mietete 17.380 m²

Realogis hat in den vergangenen 12 Monaten im VGP Park Hamburg bei drei weiteren Mietverträgen mit insgesamt über 34.000 m² Fläche beratend vermittelt. Bereits im Sommer 2016 hatte das Maklerhaus in dem direkt an der A1 nach Bremen liegenden neuen Logistikpark 26.000 m² Neubaufläche vermittelt, gefolgt von zwei weiteren, wodurch die Vermietungsleistung auf über 60.000 m² innerhalb von zwölf Monaten steigt. Laut Darius Scheible, Geschäftsführer VGP Industriebau GmbH, ist der Weg zur Vollvermietung aufgrund des bisherigen Vermietungsstands sowie der anhaltend hohen Nachfrage nach großvolumigen Logistikflächen bis zur Fertigstellung gut zu schaffen, zudem sich der Investor für die restlichen Flächen "bereits in konkreten Vertragsverhandlungen“ befindet. Der spekulativ errichtete VGP Park Hamburg wird nach Fertigstellung über eine Gesamtmietfläche von mehr als 250.000 m² verfügen.

Der größte Mieter eines auf Vorrat errichteten und erst kürzlich fertig gestellten Neubaus ist die Karl-Heinz-Dietrich GmbH. Die internationale Spedition hat mit der europaweit tätigen Immobiliengruppe VGP einen langfristigen Mietvertrag über 17.100 m² Logistik- und knapp 280 m² Bürofläche abgeschlossen und bezog die Einheit im März 2017. Der Mieter hatte bereits 2016 vor dem Hintergrund der zukünftigen Expansionsmöglichkeiten einen Vertrag über 5.700 m² Lager- und 160 m² Bürofläche gezeichnet und erweitert jetzt seine Kapazitäten.



Bestandsmieter Chep, ein Anbieter im Pooling von Paletten und Behältern, nutzt den auf Logistikdienstleistungen und leichte Produktion spezialisierten Park ebenfalls für die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeiten und erhöht seine Lager- und Produktionskapazitäten um ca. 2.700 m² auf insgesamt über 8.300 m². Die Chep Deutschland GmbH hatte 2016 im VGP Park ca. 5.500 m² Logistikfläche und ein 100 m² großes Büro angemietet und sich u.a. wegen der guten Anbindung an die BAB 1, Ausfahrt Rade, sowie der Infrastruktur mit entsprechend gewachsener ÖPNV-Anbindung langfristig für den Standort entschieden.



Einen langfristigen Mietvertrag im Neubau hat auch die Lagerei und Spedition Dirk Vollmer GmbH geschlossen. Das norddeutsche Unternehmen verzeichnete einen gestiegenen Flächenbedarf, welcher in der jetzigen Bestandsimmobilie nicht mehr darstellbar war, und bezieht im Juni 2017 über 13.700 m² Logistik- und 500 m² Büroflächen. Um der Spedition eine sehr hohe Umschlagsgeschwindigkeit der Waren zu ermöglichen, hat der Investor und Entwickler VGP an dem strategisch günstig gelegenen Verkehrsknotenpunkt mit Direktverbindung zum Hamburger Hafen ein Hallenschiff mit ca. 8.400 m² als Cross-Dock-Lager mit 20 Rampentoren errichtet.