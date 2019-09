Realogis vermittelt insgesamt 8.900 m² in Metropolregionen

Realogis hat in den vergangenen Tagen zweimal im Alleinauftrag den Verkauf einer Gewerbeimmobilie vermittelt. Es handelt sich dabei zum einen um eine Value-Add-Liegenschaft an einem Hightech-Standort in Garching Hochbrück unweit von München. Zum anderen wurde eine Gewerbeliegenschaft am Gambacher Kreuz A45/A5 in Hessen veräußert.

.

Lokaler Investor sichert sich begehrte Liegenschaft in Garching Hochbrück

Im strukturierten Bieterprozess um die begehrte Liegenschaft in Garching Hochbrück hat sich ein lokaler Investor gegen eine Vielzahl von Mitbewerbern durchgesetzt. Im Rahmen eines exklusiven Beratungsmandats für ein Family Office aus Hessen hat Realogis in Garching Hochbrück die Gewerbeliegenschaft in Bestlage veräußert.



Das 15.000 m² umfassende Grundstück in der Dieselstraße 32 ist mit einer ca. 3.800 m² großen Bestandsimmobilie bebaut und bietet eine Ausbaureserve für 7.000 m² Neubauflächen für Logistik und Light Industrial. Über den Verkaufspreis wurde mit allen Parteien Stillschweigen vereinbart.



Der frühere Speditions- und heutige Hightech-Standort ist das einzige Gewerbegebiet im Münchener Norden, das den ansässigen Wirtschaftsunternehmen und ihren Mitarbeitern einen U-Bahn-Anschluss bietet. Zur verkehrsgünstigen Infrastruktur gehört auch die nahe gelegene Autobahnauffahrt Garching Süd, die im weiteren Verlauf die Autobahnen A 9 und A99 verbindet.



„Die Liegenschaft hat sowohl bei Projektentwicklern, Family Offices als auch institutionellen und privaten Investoren ein großes Interesse ausgelöst“, kommentiert Oliver Raigel, Geschäftsführer der Realogis Immobilien München GmbH. „Somit konnten wir die Liegenschaft innerhalb von nur vier Monaten Vermarktungszeit veräußern.“



Cilon kauft Gewerbeliegenschaft am Gambacher Kreuz

Unweit einer anderen Metropole, am Gambacher Kreuz A45/A5 etwa 40 km von Farnkfurt entfernt, war Realogis ebenfalls im Exklusivauftrag für den Verkäufer tätig. Der Frankfurter Investmentmanager Cilon GmbH hat für eine deutsche Investorengemeinschaft eine an dem Autobahnkreuz gelegene Gewerbeliegenschaft erworben. Verkäufer ist die Almatec GmbH, ein in der DACH-Region führendes Unternehmen für technische Gehäusesysteme in Leichtmetall- oder Kunststofftechnik.



Der Lager- und Produktionsstandort ist im mittelhessischen Landkreis Gießen angesiedelt. Das 15.000 m² große Grundstück in Lich mit der Adresse Im Löchel 2 ist mit einem Solitärgebäude bebaut, das seinen Nutzern 3.800 m² Hallen- und 1.300 m² Bürofläche bietet.



„Wir freuen uns mit dieser Liegenschaft, welche eine sehr gute verkehrliche Anbindung an das Gambacher Kreuz aufweist, unsere Expertise im Bereich der Sanierung und Repositionierung unter Beweis zu stellen. Wir werden die Immobilie als kleinen Gewerbepark mit unterschiedlichen Nutzern etablieren. Erste Vermietungserfolge konnten wir bereits durch die Vermietung an keph IT-Systeme GmbH, ein IT-Dienstleister für kleine und mittelständische Betriebe, sowie die ETEF Rhein-Main GmbH, ein auf Netzwerktechnik, Sicherheitstechnik und Rechenzentren spezialisiertes Unternehmen, vorweisen“, erklärt Dr. Philipp Feldmann, Geschäftsführer der Cilon.