Realogis strukturiert nach Weggang von Raigel Geschäftsführung neu

Mit dem Ausscheiden von Oliver Raigel als Geschäftsführer der Realogis Niederlassungen in München und Frankfurt erweitert die Immobilienberatungsgruppe die Geschäftsführung um Experten aus den eigenen Reihen. Der Logistikimmobilienexperte hatte nach 14 Jahren bei Realogis zu Beginn des Jahres überraschend die Seiten gewechselt und sitzt nun in der Geschäftsführung des Investors Intaurus [Oliver Raigel wechselt von Realogis nach Intaurus].

.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 ist Clemens Kerscher (34) neben Florian Stork (36) zum Geschäftsführer der Realogis Immobilien München GmbH berufen worden. In diesem Zuge hat Clemens Kerscher seine Rolle als Geschäftsführer der Berliner Niederlassung abgegeben.



An die Spitze des Hauptstadtbüros folgt ihm Ben Dörks (34), der vom Abteilungsleiter / Prokuristen zum Geschäftsführer der Realogis Immobilien Berlin GmbH ernannt worden ist und damit die Vermietungsgeschäfte und die Projektentwicklungen fortan als Geschäftsführer mit seinem sechsköpfigen Team verantwortet. Sein Geschäftsführer Kollege Jörg Lojewski (45) bleibt Ansprechpartner für alle Investmentgeschäfte an der Spree.



Gleichzeitig unterstützt Adriano Borgia (32), Geschäftsführer der Realogis Niederlassungen in Stuttgart und Frankfurt, ab sofort Julian Petri (29) und Joel Adam (30). Julian Petri ist vom Abteilungsleiter / Prokurist zum Geschäftsführer der Realogis Immobilien Frankfurt GmbH befördert worden. Joel Adam, seit 2011 im Unternehmen und zuletzt als Abteilungsleiter /Prokurist in Stuttgart tätig, ist zum Geschäftsführer der Stuttgarter Niederlassung bestellt worden.