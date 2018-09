Realogis steigert Vorjahresergebnisse im Investment und in der Vermietung

Realogis hat ihre Position im Verkauf von Industrie- und Logistikimmobilien verteidigt. Der Spezialist ausschließlich für diese Assetklasse, die 2017 mit einem Transaktionsvolumen von über 8 Mrd. Euro ein Allzeithoch erreichte, erzielte 2017 einen Nettoumsatz an Provisionen von 3,34 Mio. Euro. Damit konnte das Unternehmen sein Vorjahresergebnis um 14 % übertreffen (2016: 2,93 Mio. Euro).

In der Vermietung von Industrie- und Logistikimmobilien an nationale und internationale Hersteller, E-Commerce- Handelsunternehmen sowie Logistiker gewinnt Realogis ebenfalls Marktanteile und steigerte seinen Umsatz um 15,5 % Prozent auf 5,9 Mio. Euro (2017: 5,15 Mio. Euro). Damit belegt die von Anbeginn aus eigener Kraft gewachsene Realogis-Gruppe den zweiten Rang unter allen nationalen und internationalen Immobilienberatungsunternehmen und den ersten Rang unter den deutschen Maklern.



„Bereits Stand heute hat Realogis das Gesamtjahresergebnis aus dem Vorjahr in Höhe von 9.3 Mio. Umsatz realisiert und peilt bis Jahresende 2018 eine Umsatzsteigerung von knapp 30 % auf über 12 Mio. Euro Umsatz an“, kommentiert Umut Ertan, Gründer und Gesellschafter von Realogis.