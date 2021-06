Realogis steigert Umsatz um +17 %

Die Realogis Unternehmensgruppe hat ihr vorläufiges Flächenumsatzergebnis für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben. Verglichen zum Vorjahr 2019 konnte der Immobiliendienstleister seinen Umsatz um +17 % steigern. Insgesamt vermittelte das Team 987.000 m² Flächen zur Miete in Industrieimmobilien, Logistikimmobilien sowie Gewerbeparks.

Bei einem von allen Marktteilnehmern in Deutschland akkumulierten Gesamtflächenumsatz von 6.900.000 m² Mietflächen in diesem Marktsegment entspricht das Ergebnis einem Marktanteil von 14,3 %. Bezogen auf die ausschließlich von Maklern vermittelten Flächen, d.h. abzüglich der von Eigennutzern und ohne Makler abgeschlossenen Mietverträge*, ist Realogis mit 19 % und damit fast an der Vermittlung von jedem fünften Quadratmeter in diesem Marktsegment in Deutschland beteiligt.