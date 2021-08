Karldischinger Gruppe mietet 17.200 m² Logistikfläche im Hamburger Süden

Realogis hat die Karldischinger Gruppe beim Abschluss eines mittelfristigen Mietvertrags über ca. 17.200 m² moderne Logistikfläche in der Metropolregion Hamburg beraten. Der Kontraktlogistikdienstleister hat sich 15.500 m² Logistik- und 1.700 m² Bürofläche sowie 62 Pkw-Stellplätze in Wenzendorf bei Rade an der A1 gesichert und wird sie im November 2021 beziehen.

.

Karldischinger nutzt den neuen Standort in der Otto-Lilienthal-Straße für die Lagerung und Logistik von Ersatzteilen für die Automobilbranche. Die Ansiedlung stellt laut Realogis einen der größten Mietvertragsabschlüsse im Segment Logistik- und Industrieimmobilien im zweiten Quartal 2021 in der Metropolregion Hamburg dar.



„Die Zusammenarbeit mit AEW als Eigentümervertreter war lösungsorientiert und unkompliziert“, berichtet Stefan Imken, Geschäftsführer Realogis Immobilien Hamburg GmbH. „Karldischinger wird beide Ende des dritten Quartals leer werdenden Hallen anmieten. Damit bringen wir AEW den gewünschten Großnutzer für alle ab Oktober 2021 verfügbaren Flächen.“



Mit dem neuen Vertragsabschluss ist der insgesamt über 30.000 m² große und durch AEW gemanagte Logistikpark zu 100 Prozent vermietet.



„Wir haben lange nach einer, für uns geeigneten, Immobilie gesucht, um den Grundstein für unsere Wachstumspläne auf dem Hamburger Markt zu legen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Dank der Marktdurchdringung von Realogis jetzt bei diesem verkehrlich sehr gut angebundenen und qualitativ hochwertigen Objekt zum Zuge gekommen sind“, kommentiert Benedikt Walter, Niederlassungsleiter Hamburg bei der Karldischinger Gruppe.