Realogis eröffnet Niederlassung am Logistik-Hotspot Frankfurt/Rhein-Main

Realogis nimmt das Rhein-Main-Gebiet stärker ins Visier und eröffnet mit der Realogis Immobilien Frankfurt GmbH eine Niederlassung in der Hessenmetropole. Das Maklerhaus möchte seine dortigen Kunden damit aus nächster Nähe unterstützen und sieht durch sein enges bundesweites Netzwerk an mittlerweile über 50 Experten für Industrie- und Logistikimmobilen gute Chancen für ein weiteres organisches Wachstum der Gruppe.

Angeführt von den langjährigen Realogis-Geschäftsführern Oliver Raigel und Adriano Borgia ist die Frankfurter Niederlassung zum 1. August 2017 mit einem Team von sieben Mitarbeitern gestartet. Oliver Raigel ist seit 2008 Geschäftsführer der Realogis Immobilien München GmbH und zeichnet ab sofort zusätzlich in Frankfurt für den Investmentbereich verantwortlich. Adriano Borgia, seit 2007 im Unternehmen und seit 2013 auch Geschäftsführer der Realogis Immobilien Stuttgart GmbH, wird federführend das Unternehmen personell, strategisch und operativ vor Ort aufbauen und leiten. Operativ werden die Geschäftsbereiche Investment, Vermietung und Projektentwicklungen im gesamten Rhein-Main-Gebiet weiter ausgebaut. Bis Ende 2017 sollen insgesamt zehn Mitarbeiter am Standort in Frankfurt arbeiten.



Organisatorisch wird die Frankfurter Niederlassung im Aufbau durch die Realogis Holding GmbH begleitet. Deren Geschäftsführerin Kathrina Weiß hatte bereits zuvor schon die Realogis-Niederlassungen Hamburg und Berlin erfolgreich mit aufgebaut.



Das Rhein-Main-Gebiet gilt nach Hamburg (Umsatz 2016: ca. 610.000 m²) als der zweitgrößte Markt in Deutschland (Umsatz 2016: ca. 550.000 m²). 2015 vermittelte Realogis bundesweit per anno rund 542.500 m² Mietfläche – das entspricht fast dem gesamten Jahresumsatz von Frankfurt//Rhein-Main. „Es mag so aussehen, als wenn wir jetzt einen weißen Fleck auf der Landkarte schließen, aber tatsächlich hat das Realogis-Team in den vergangenen Jahren im Rhein-Main-Gebiet diverse Mietobjekte mit insgesamt über 70.000 m² Logistikflächen vermittelt und war bei mehreren Verkäufen beratend tätig, die zusammen mehr als 100.000 m² Hallen- und 270.000 m² Grundstücksfläche umfassen“, so Oliver Raigel.