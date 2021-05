Realogis baut Süddeutschland-Geschäft aus

Markus Happerger

© Chris Marxen Headshots Berlin

Realogis will Unternehmen aus den Bereichen klassischer Handel, E-Commerce sowie Industrie und Logistik mehr Service bieten und baut sein Beratungsgeschäft für die Vermietung, das Investment sowie die Grundstücksakquise in Süddeutschland weiter aus.

.

Neben den eigenen Niederlassungen in Stuttgart und München wird Realogis den Bestands- und Neubauimmobilien-Markt noch stärker durchdringen und die Märkte Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt sowie Dingolfing verstärkt ins Visier nehmen. „Unser Ziel ist es“, erklärt Florian Stork, Geschäftsführer der Realogis Immobilien München GmbH und der Realogis Immobilien Deutschland GmbH, „auch in diesen süddeutschen Einzellagen die absolute Nummer 1 unter allen Logistik- und Industrieimmobilien-Beratern zu werden.“



„Mit unserem großen deutschlandweiten und internationalem Netzwerk werden wir Eigentümern der Industrie- und Logistikimmobilien noch mehr solvente Mieter bringen. Der Fokus unserer Aktivitäten liegt auf Bestandsimmobilien in der Größenordnung zwischen 2.000 bis 40.000 m² und höher sowie auf Neubauten ab 5.000 m² im Stadtbereich und außerhalb ab 10.000 m²“, erklärt Stork.



2018 hatte Stork die für Süddeutschland zuständige Unit der Realogis Immobilien Deutschland GmbH ohne Team übernommen. Bis heute war er bei vielen Einzeltransaktionen beratend tätig, wie beispielsweise bei XXXLutz für 58.000 m² Neubaufläche im Logistikpark P3 Gottfrieding [wir berichteten] sowie bei der Komplettvermietung des ersten Bauabschnitts in Pilsting von der Bauwo mit über 30.000 m² (jetzt LIP) [wir berichteten]. Das neue Süddeutschland-Team baut er – neben der gemeinsamen Geschäftsführung der München GmbH mit Clemens Kerscher – seit Ende 2019 auf. Allein mit Vermietungen hat seine Süddeutschland-Division im vergangenen Jahr einen Provisionsumsatz von 1,2 Mio. Euro erzielt. Zu den fünf Abschlüssen zählen u.a. die Ansiedlung von Rudolph Logistik in Ingolstadt [wir berichteten] sowie zwei in Dingolfing und zwei in Nürnberg.



Stork wird sich zukünftig weiterhin vorrangig um die Bereiche Investment, Grundstücke und Projektentwicklung sowie Großvermietungen bei Neubauentwicklungen auf der „grünen Wiese“ kümmern.



Im Rahmen der langfristigen Realogis-Personalstrategie, die auf die Förderung von internen Talenten setzt und aus der schon viele eigene Führungskräfte hervorgegangen sind, ist Markus Happerger (32) zum Abteilungsleiter der Realogis Immobilien Deutschland GmbH ernannt worden. Gemeinsam mit Stork wird er das aktuell bereits sechs Mitarbeiter umfassende Süddeutschland-Team weiter ausbauen. Bis 2023 soll die Mannschaft für die vier Einzelmärkte auf sieben bis zehn Berater wachsen.



Happerger ist Immobilien-Kaufmann und seit 2013 bei Realogis, wo er zunächst als Junior Consultant für die Metropolregion München und später als Consultant den schwäbischen Markt zwischen München und Stuttgart kennenlernen konnte. In den vergangenen fünf Jahren sammelte er als Consultant für Vermietungen ab ca. 2.000 m² aufwärts und seit 2019 als Senior Consultant umfangreiche Erfahrungen in der Hauptstadt-Niederlassung, die in dieser Zeit maßgeblich auf- und ausgebaut wurde. Zum Track Record von Markus Happerger zählen u.a. die Ansiedlungen von DefShop GmbH [wir berichteten], AMS Airport Service GmbH [wir berichteten] und die F.List GmbH im Vermietungssegment sowie der Verkauf des Grundstücks Digitalstraße Hoppegarten an den Projektentwickler P3, wo mittlerweile ein Amazon-Verteilzentrum errichtet wurde [wir berichteten].