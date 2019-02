Reallocation vermietet 1.090 m² in Mannheim und Karlsruhe

Die Reallocation Commercial Properties GmbH hat zwei Mietverträge über insgesamt 1.090 m² in Mannheim und Karlsruhe vermittelt.

.

Zahnärztliche Tagesklinik mietet 590 m²

Die zahnärztlichen Tageskliniken Dr. Eichenseer haben eine ca. 590 m² große Praxis- und Schulungsfläche im Gebäude der Deutschen Bank in P7 in Mannheim angemietet. Das Gebäude liegt direkt gegenüber dem Wasserturm und bildet den Beginn der Planken. Vermieter der Immobilie ist ein niederländischer Immobilieninvestor.



Craze mietet 500 m² im Breuningergebäude

Die Firma Craze GmbH, tätig im Bereich des Trendartikel- und Spielwarensektors, mietet 500 m² Bürofläche im Gebäude des Breuninger Karlsruhe. Eigentümer der Liegenschaft in der Kaiserstraße 92-96 ist die Aachener Grundvermögen.