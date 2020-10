Realkon vermittelt 260 m² in den 1a-Lagen von Nürnberg und Freiburg

Realkon Immobilien hat im Oktober in den 1a-Lagen von Nürnberg und Freiburg zwei Ladenlokale vermitteln können.

Motel a Miio mietet 200 m² in Nürnberg

In Nürnberg hat das Maklerunternehmen ein Ladenlokal in 1a-Lage an der Kaiserstraße 10 an den Anbieter handgefertigten Porzellans Motel...

[…]