Reality Germany kauft in Göttingen und Krefeld

Die Reality Germany-Gruppe hat in Portfolio in Göttingen und Krefeld erweitert. Während der Investor in Göttingen rund 22.000 m² großen Gothaer Office Park übernimmt, baut sie in Krefeld ihr Portfolio mit dem Ankauf des im Bau befindlichen Innovations- und Technologiecampus der Landmarken AG aus.

.

In Göttingen übernimmt die Gruppe den rund 22.000 m² großen Gothaer Office Park, eine Teilfläche des Gothaer Areals samt Sitz des Gothaer Versicherungskonzerns. Die erworbene Fläche am Gothaer Platz 2-8 umfasst einen Bürokomplex aus vier 6- bis 8-geschossigen Bestandsgebäuden mit einer Gesamtmietfläche von rund 24.000 m² sowie ein vollständig neu errichtetes zweigeschossiges Parkhaus mit 264 Stellplätzen nebst rund 100 weiteren Außenstellplätzen.



Die Liegenschaft ist Teil einer Gesamtquartiersentwicklung, bei der im südlichen Bereich des Gothaer Areals auf einer Fläche von weiteren rund 23.000 m² im vergangenen Jahr bereits fast 600 Apartments für Studenten entstanden sind. Im östlichen und südöstlichen Bereich des Areals ist auf weiteren ca. 37.000 m² der Bau von rund 650 Wohnungen, davon rund 40% geförderte und preisreduzierte, mit einer Gesamt-BGF von ca. 57.000 m² geplant. Zusätzlich soll das neue Quartier mit den großzügigen Grünflächen auch eine Kita erhalten. Der Gothaer Office Park schließt somit an die voraussichtlich größte Quartiersentwicklung der nächsten Jahre in Göttingen an, die auch dem Office Park selbst ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial in Aussicht stellt.



In Krefeld hat Reality Germany darüber hinaus eine weitere Immobilien erworben. Nachdem sie im Frühjahr 2022 bereits die Zentrale der deutschen Tochter des französischen Industriekonzerns Air Liquide abgeschlossen hat [wir berichteten], setzt das Unternehmen jetzt seine Einkaufstour in der unmittelbaren Nachbarschaft fort: Von der Landmarken AG wurde eine rund 6.700 m² große, von dem deutschen Chemiekonzern Evonik genutzte, Teilfläche des bei Landmarken in der Entwicklung befindlichen Innovations- und Technologiecampus in Krefeld erworben. Die Fläche umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 4.700 m², verteilt auf ein 4-geschossiges Verwaltungsgebäude nebst separater Werkskantine, die weiterhin von Evonik genutzt werden.



Auch bei diesem Ankauf setzt Reality Germany auf nachhaltiges Wertsteigerungspotenzial, denn auf dem insgesamt rund 44.000 m² großen Gelände soll in den nächsten Jahren der Innovations- und Technologiecampus ITC Krefeld entstehen, der durch Ansiedlung von Start-ups und Unternehmen aus Wissenschaft und Forschung zu einem lebendigen Zentrum neuer Ideen und Entwicklungen werden soll.



Bei allen Transaktionen wurde die Reality-Germany-Gruppe als Käuferin von Fieldfisher beraten. Die Verkäuferseite des Göttingen-Deals wurde durch die Kanzlei FPS beraten. Die Landmarken AG wurde bei der Transaktion anwaltlich von Arqis sowie steuerrechtlich durch Rolf Breuer, Dr. Neumann, Schmeer & Partner beraten.