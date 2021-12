Reality Germany kauft Air Liquide Deutschland-Sitz in Krefeld

Die GORE German Office Real Estate platziert im Rahmen ihrer Neuausrichtung noch kurz vor Jahresende ein vollvermietete Büroobjekt in Nordrhein-Westfalen. Käufer ist ein Unternehmen der Reality Germany Gruppe.

.

Die im Jahr 1993 errichtete Gewerbeimmobilie am Fütingsweg 34 besteht aus zwei Bürogebäuden, die insgesamt eine Gesamtmietfläche von rund 13.241 m² aufweisen. Hauptmieter des Single Tenant-Objekts ist die Air Liquide Deutschland GmbH, deren Mietvertrag noch bis mindestens 2029 läuft. Zu dem Objekt zählen 239 Parkplätze, die in einem Parkhaus und auf Außenflächen verteilt sind. Die Gewerbeimmobilie befindet sich in Krefeld, in der Metropolregion Rhein-Ruhr.



Mit der weiteren Veräußerung einer Immobilie in Deutschland forciert GORE ihre angestrebte Neuausrichtung mit Fokus auf den luxemburgischen Gewerbeimmobilienmarkt. Geplant ist, ein Luxemburger Immobilien- und Investmentportfolio im Wert von über 1 Mrd. Euro in die Gesellschaft einzubringen.



Begleitet wurde die Transaktion von der Immobilienagentur Vita Park GmbH sowie von juristischer Seite von der Wirtschaftskanzlei White & Case. Reality Germany wurde juristisch durch die Wirtschaftskanzlei Fieldfisher beraten.